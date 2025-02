Zendaya slutter seg til rollebesetningen i Shrek 5

HQ

Vi har nettopp fått vår første titt på det kommende femte kapittelet i Shrek serien. I form av et veldig kort casting-klipp får vi se en aldrende Shrek og Princess Fiona, sammen med Esel og en veldig voksen Felicia, datteren til trollparet. Men i tillegg til å få høre en kort dialogsnutt fra Mike Myers' titelfigur, Cameron Diaz som Fiona og Eddie Murphys bråkete pattedyr, får vi også vite hvem som skal gi stemme til Felicia.

Det er avslørt at en skuespillerinne kjent for Dune, Marvel, Euphoria, Challengers, Space Jam: A New Legacy, og mer, vil bli med i filmen for å vises som det vi antar å være Shreks datter Felicia. Nærmere bestemt er det Zendaya vi snakker om, og du kan høre hennes ord som Felicia i den nye traileren nedenfor.

Ellers bør det bemerkes at Shrek 5 nylig ble forsinket, så du bør nå forvente at filmen får premiere 1. juledag (25. desember) i 2026, noe som betyr at vi må vente nesten 22 måneder til den får premiere...

Gleder du deg til Shrek 5, og hvem andre forventer du skal være med på rollelisten?