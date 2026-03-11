Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Quake

Zenimax har søkt om et helt nytt Quake varemerke

Kanskje en mer formell kunngjøring vil skje snart?

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Utallige rykter har tidligere antydet at id Software til en viss grad jobber med en gjenoppliving av Quake. Selv om det nøyaktige omfanget av prosjektet eller typen spill fortsatt er ukjent, har vi nå de første konkrete livstegnene som bekrefter disse rapportene.

Som bemerket av Timur222 via X, har ZeniMax - id Softwares morselskap - registrert et nytt varemerke for Quake. Dette er absolutt ikke noe et selskap gjør med mindre de har tenkt å gi ut noe i en eller annen kapasitet.

Avgjørende er at dette ikke bare er en fornyelse av et eksisterende varemerke, men et helt nytt. Dette tyder på at det etter hvert kan bli tilpasset til å inkludere en undertittel, omtrent som det som skjedde med Quake Champions.

Quake

Relaterte tekster

0
Sjekk ut Quake med Ray Tracing

Sjekk ut Quake med Ray Tracing
NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi vet allerede at såkalt Ray Tracing fundamentalt kan endre følelsen og utseendet til et spil, og vi har sett flere gode eksempler på dette. Ikke minst fra Nvidia selv...



Loading next content