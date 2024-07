HQ

Utvikleren miHoYo har på relativt kort tid blitt en gigant på spillmarkedet, og det er vanskelig å argumentere mot dominansen det kinesiske studioet har når det gjelder den lukrative gacha-sjangeren med titler som Genshin Impact og Honkai: Star Rail under beltet. Nå er det på tide at nok en mikrotransaksjonsfylt opplevelse ser dagens lys, og med Zenless Zone Zero har studioet som mål å treffe en nerve hos både nye og gamle spillere ved å lande et sted midt i mellom de to andre suksessene.

"Gratis".

I likhet med sine eldre søsken opererer Zenless Zone Zero, som allerede nevnt, i gacha-sjangeren der en gratis inngang balanseres av et stort fokus på mikrotransaksjoner og gamblinglignende spillbarhet. Du kan med andre ord laste ned "ZZZ" uten å betale en krone, men du vil snart innse at mange sjeldne gjenstander, kosmetisk utstyr og verdifulle valutaer er vanskelig å få tak i med mindre du er villig til å hoste opp litt ekstra penger. Du kan altså fortsatt spille, selv om du ikke vil betale, men du kan forvente at fremdriften din vil bli bremset ganske mye sammenlignet med de som kaster inn penger i ulike former og valører.

Presentasjonen fortjener ros.

Hele konseptet er nemlig bygget for å holde spillerne i en attraktiv spillverden og få dem til å logge seg inn kontinuerlig slik at de kan bruke mer penger. I skyggen av dette er det selvfølgelig lett å se den negative siden av Zenless Zone Zero, der den pengegriske designen, den enkle spillbarheten og insentivene til å skape avhengighet holder blikket fast. Når det er sagt, betyr ikke det at alt er forferdelig, for miHoYo kan ikke beskyldes for å levere dårlige og identitetsløse opplevelser, men akkurat som i tilfellet med studioets andre titler utstråler ZZZ mye kvalitet, sjarm og atmosfære.

Den grafiske stilen er lik studioets andre titler.

Historien følger to søsken, Wise og Belle, som sammen med ulike agenter prøver å gjøre karriere ved å besøke alternative verdener og hente hjem rikdommene som er gjemt der. Alt er imidlertid ikke så enkelt som det høres ut, for det finnes groteske monstre inne i disse portalene, og som utenforstående risikerer du også selv å bli korrumpert og forvandlet til et hjernedødt vesen hvis du ikke klarer å komme deg ut i tide. Personlig satte jeg pris på denne mer nedstrippede historien i stedet for den vanlige der du må redde verden fra en stor ondskap, og for meg var det mye lettere å leve seg inn i karakterene når deres mål og formål var mer hverdagsmenneskelige enn overdrevent heroiske. Selve karakterene er også noe utvikleren har gjort veldig bra, da nesten hver eneste karakter klarer å antyde en eller annen form for menneskelighet. Det er på ingen måte et dypdykk i den menneskelige naturens kompleksitet, men det er en sjarm som gjennomsyrer opplevelsen og får deg til å føle deg knyttet til det som skjer på skjermen.

I stedet for å gå på oppdagelsesferd, tvinges man ofte til å ta seg frem gjennom TV-skjermen.

Presentasjonen er også veldig bra, da den fancy tegneseriegrafikken akkompagneres godt av svingende musikk, gode stemmeskuespillere og fancy og smidige animasjoner som gir helheten et overdådig inntrykk. Mye av historien fortelles også gjennom velskapte tegneseriestriper, og det er en fortellerstil som passer godt til historien med mye humor og munterhet i fokus.

Spillingen veksler deretter fritt mellom enkle actionmomenter, historiedrevet dialog, menyspill og enkel utforskning, og som jeg nevnte ovenfor, er det overordnede designet for å tjene penger som holder spillgleden tilbake. Ingenting får egentlig sjansen til å blomstre, og selv om actionsekvensene kan være underholdende og flotte å se på, kunne de ha vært litt mer engasjerende hvis de fikk blomstre i et annet miljø.

Karakterene er mange og varierte.

Til syvende og sist er det mye ved Zenless Zone Zero som jeg liker, men dessverre snubler mye av min egen opplevelse på grunn av sjangeren det har valgt å omfavne og spillbarheten det da prøver å tilpasse seg. Hadde ZZZ vært et mer klassisk actionrollespill med fokus på historien og de iøynefallende kampene, hadde inntrykket vært mye bedre, og i stedet for å bygge hele eventyret på å grinde etter nye gjenstander, hadde det vært mer givende å utforske verdenen og dens karakterer samt spillmekanikken i dybden. Nå blir det dessverre en haltende historie som gjør noen ting bra og andre ting dårligere, og karakteren kan dermed ikke bli noe mer enn et enkelt "ok".