Zenless Zone Zero har blitt lastet ned over 50 millioner ganger

Kinesiske Mihoyo fortsetter å lansere suksess etter suksess på gacha-markedet. Genshin Impact, Honkai: Star Rail, og nå Zenless Zone Zero. Sistnevnte ble lansert sist torsdag og har allerede blitt lastet ned over 50 millioner ganger. Spillet er tilgjengelig på mobil, PC og PlayStation 5. Så det ser ut til at det blir mer penger i kassa for utviklerne.