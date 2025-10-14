Zenyattas stemmeskuespiller om karakterens animerte kortfilm: "Den er ferdig så vidt jeg vet"

HQ

Da Overwatch fortsatt var ganske ungt, var noe av det mest spennende med å følge spillet å se de svært velproduserte animerte kortfilmene som fungerte som et redskap for å drive fortellingen om universet fremover. Dessverre er det ikke så ofte disse slippes i disse dager, men det er noen som er lastet i kammeret og klare til å bli delt med verden.

Dette har blitt bekreftet av Zenyatta stemmeskuespiller Feodor Chin, der han i et nylig intervju med Gamereactor forklarte at han har spilt inn replikker til en Zenyatta animert kortfilm, og at den, så vidt han husker, er klar til å bli utgitt.

"Vel, du vet, jeg tror jeg har nevnt dette tidligere, men ja, vi har laget en film for Zenyatta, og den er ferdig så vidt jeg vet", Chin forklarer han. "Og ja, bare, jeg vil si at hvis du i det hele tatt er interessert, kan du kontakte Blizzard og kreve at de slipper den. Eller, du vet, vi kan jo lage et nytt. Jeg vet ikke helt. Men ja, nei, Zenyatta har vært den største gleden i livet mitt å få gi stemme til ham, for i motsetning til vanlige videospilløkter er det en veldig zen og fredfull opplevelse. Og stemmebåndene mine setter pris på det, for du vet, det er ikke mye skriking og roping når du er en robotmunk."

Så der har vi det Overwatch fans, ta gjerne en telefon til Blizzard og spør i hytt og pine hvorfor kortfilmen ikke har blitt publisert ennå. Vi kan vel alle være enige om at mer Zenyatta i verden bare er en god ting?

Se hele intervjuet med Chin nedenfor, der vi også snakker om hans rolle i Ghost of Yotei, League of Legends, Marvel Zombies, og mer.