ZPF lanseres for PC, Switch og Xbox i dag - og vi har en lanseringstrailer å vise deg

Mega Drive er sannsynligvis den retroplattformen som har det mest livlige miljøet akkurat nå, mye takket være fantastiske utviklingsverktøy. Som et resultat av dette er det mange spill tilgjengelig, og et av de bedre spillene som har kommet ut i det siste, er shoot 'em up-tittelen ZPG fra 2025.

Det byr på klassisk action i samme stil som Thunder Force IV og Gley Lancer (eller for den saks skyld Gradius og R-Type). Nå har utvikleren Mega Cat Studios kunngjort at flere vil få prøve spillet, og de sier at det slippes i dag for PC, Switch og Xbox. De lover at "denne versjonen ikke bare er en enkel port, men en pikselperfekt oversettelse av 16-bits kaoset spillet er kjent for."

Dette betyr at det ikke vil være noen strukne piksler; i stedet får vi valgbare rammer :

"Pikselkunst skal aldri strekkes. For å beholde det originale arkadeformatet samtidig som du får mest mulig ut av skjermen din, har vi inkludert to unike, tilpassede skjermrammer. Disse bidrar til at "Future Metal Fantasy"-estetikken virkelig kommer til sin rett uten at det går ut over spillets heltallskalering."

Sjekk ut traileren nedenfor for dette fartsfylte og stilige skytespillet. Vi har faktisk Mega Drive-versjonen og kan bekrefte at det er en virkelig underholdende tittel som gir deg den der "bare én gang til"-følelsen når Game Over-skjermen dukker opp.