007 First Light: Et sted mellom James Bond og Mission: Impossible

IO Interactive har slett ikke vært forsiktige med hva de viser fra 007 First Light, men den danske utvikleren har snarere vært veldig proaktiv med å presentere større og bredere glimt av spillet gjennom hele sommeren. Dette har nylig inkludert en egen State of Play -sending, et helt show med fokus på action-eventyrspillet, som gir fansen en smakebit av opplevelsen som Hitman -utvikleren har i produksjon. Det inkluderte også en ganske episk Gamescom-tilstedeværelse, som vi nå kan fortelle deg mer om.

La meg først og fremst sette scenen. Jeg går inn i hall 4.2 på Koelnmesse og blir møtt av en enorm stand som er utformet for å ligne et glitrende teater. Det er en rød løper, avsperrede områder med gylne barrierer, en fantastisk skjerm som forklarer at 007 First Light vises på storskjerm, og ikke minst en nydelig Aston Martin DB5 som står parkert utenfor. Det er ekstravagant og glamorøst, og det blir bare enda mer glamorøst når vi går inn og finner et sitteområde der det serveres popcorn og fersk drikke. Det er boujee og minneverdig, og det setter perfekt scenen for premieren jeg er i ferd med å være vitne til, der IO vil vise frem en haug med faktisk 007 First Light -spill.

Dette utdraget av handlingen kommer fra det første oppdraget i den større historien. Vi får se en ung James Bond på et av sine første oppdrag, før han offisielt har sluttet seg til 00-programmet. Spillet begynner på samme måte som alle gode Bond-historier gjør, med en rolig og smidig kjøretur langs en fantastisk europeisk vei mens Bond, som her opptrer som sjåfør, småprater og flørter med passasjeren, et medlem av den britiske etterretningstjenesten. Det er allerede en ganske uvanlig IO-opplevelse ettersom det er demoen som kjører bilen, noe vi ennå ikke har sett den danske spillutvikleren prøve å realisere i sine spill.

Etter at den herlige bilturen er over, fører Bond bilen opp en slående oppkjørsel til et fantastisk herskapshus, hvor han etter å ha sluppet av passasjeren ved hovedinngangen, går videre til sjåførparkeringen. Det er her Bond omsider stiger ut av bilen, og vi begynner å føle Hitman s innflytelse over eventyret, idet Bond spaserer avslappet opp noen trappetrinn i nærheten mens han legger merke til alt som kan anses som uvanlig. Bingo! Det er en arbeider som av en eller annen grunn dumper kofferter fra en balkong, men hvorfor? Bond og den britiske etterretningstjenesten er på oppdrag for å finne en skurkaktig 00-agent som truer med å lekke hemmeligheter fra Hans Majestets hemmelige tjeneste. Målet med oppdraget er å finne denne agenten, ta ham til fange og bringe ham hjem for å sikre at alle hemmeligheter blir holdt skjult...

Bond følger etter arbeideren og oppdager snart at de har tatt seg inn i herskapshuset, et område han ikke kan følge på grunn av dørvakter som bare slipper inn de rette folkene. Igjen er det veldig Hitman, men i motsetning til Agent 47 som er en kameleon som kan ta en forkledning og valse uhindret gjennom, må Bond finne en annen rute, en metode der han manipulerer omgivelsene for å avlede blikket og gjøre det mulig for ham å komme seg videre. Det begynner med at han finner en lighter som er ideell til å tenne på en trillebår full av dødt løv, noe som får en vakt til å undersøke saken, og skaper akkurat nok plass til at Bond kan klatre opp et avløpsrør og komme seg inn gjennom et åpent vindu. Noen av arbeiderne lurer riktignok på hvorfor en sjåfør befinner seg i andre etasje i dette herskapshuset, men det er under deres lønnsnivå.

Det som følger er rekognosering og etterforskning mens Bond forsøker å finne arbeideren han har mistet av syne. Han snakker med bartendere og småprater herlig med den ansatte, som den ene personen vi alle kjenner som uanstrengt kan tilpasse seg alle sosiale omstendigheter. Han bestiller ikke en Martini (shaken not stirred) siden han er på jobb, men han får den informasjonen han trenger, noe som fører til at han finner mannen sin. Kort tid etter oppdager Bond at den skurkaktige 00-agenten flykter ved å dra til en lokal flyplass og gå om bord i et fraktfly. Det kan han selvsagt ikke la skje, så han snapper opp noen nøkler og tar en bil i den hensikt å kjøre etter. Bond har imidlertid en passasjer, en annen agent som også jakter på 00-agenten. Denne velformulerte og smarte damen er som skapt for vår helt, og selv om de teknisk sett ikke er allierte, samarbeider de i situasjonen, og kvinnen fungerer som den perfekte navigatøren for å hjelpe Bond med å håndtere de mange farene i biljakten som følger.

Det er en tydelig skriptet sekvens der Bond må unngå beleilig plassert møtende trafikk og farer, men det er spennende og intenst, og stort sett det man ønsker seg av en Bond-biljakt. Men jeg kan ikke la være å føle at det kanskje er litt for actionfylt til tider, men kanskje er jeg for kritisk.

Biljakten tar slutt, og 00-agenten flykter til flyplassen med Bond i hælene og damen som stikker av i et forsøk på å sette flyet på bakken. Det er her mine tidligere bekymringer tar større form, ettersom det som følger er nesten det motsatte av hva du forventer av et IO-spill, og ikke egentlig samsvarer med Bond-DNA-et heller. Flyet skal avgårde, og Bond må være på det, noe som betyr at det ikke er tid for sjarm og glatt snakk, det er på tide å finne frem lisensen til å drepe. Med skytevåpen i hånden skyter Bond ned enhver trussel som står i veien for ham i 360-graders kamp, og sprenger drivstofftanker og biler i luften underveis som en av apokalypsens ryttere. Det er kaotisk, høylytt, eksplosivt, actionfylt og ærlig talt akkurat det du forventer av en Mission: Impossible -scene, men kanskje ikke så mye av et Bond-øyeblikk. Og akkurat idet flyet tar av, klarer Bond naturligvis å haike...

Det som følger i den siste delen av denne spilldemoen er litt Uncharted-aktig, der Bond jobber seg gjennom flyet og eliminerer trusler som står i veien for ham, før han kommer ansikt til ansikt med den useriøse operatøren. Som du kan forvente, fører dette til panikk, og kort tid etter står flyet i fare for å krasje, vrakrester faller ned på bakken, og Bond følger etter, og det uten fallskjerm... Instinktene hans slår inn, og snart finner han 00-agenten under seg med fallskjermen på ryggen, noe som får Bond til å dykke mot målet, vikle seg rundt kroppen hans, trekke i snoren og forhindre en svært dyster død. Oppdraget er fullført.

Til syvende og sist viste demoen seg å være en ganske uvanlig affære, spesielt for en som meg som elsker Bond-serien. Jada, det er en veldig dristig og minneverdig åpning, men noen av øyeblikkene og settstykkene virket mer som Ethan Hunt burde være i spissen og ikke James Bond. Riktignok kan dette være en anomali for det fulle eventyret som IO har til hensikt å presentere, ettersom vi ble fortalt under demo-økten at spillet vil tilby en rekke mer åpne sandkassenivåer, som Hitman, og mer fokuserte lineære nivåer som dette. Siden Bond ennå ikke er en 00-medlem, fikk vi heller ikke mye av en smak av gadgetene og hvordan Qs innflytelse vil sive inn i spillingen.

Det som var klart, er at Bonds persona som IO har skapt, føles nøyaktig og i tråd med det mange forventer av ham. Han er glattpratende, intelligent, nådeløs og flørtende, litt på samme måte som Daniel Craigs tolkning av 007. Selv om denne demoen ikke var et massivt utstillingsvindu for Hitman -arven hos IO, lovet utvikleren at spillet er bygget for å tilby steder der det ikke er meningen at du skal bruke lisensen til å drepe, ettersom det bare vil gjøre livet ditt vanskeligere, om enn matchet opp med steder der du kan løpe og skyte som Rambo uten anger.

Foreløpig er jeg likevel fascinert av dette spillet. Kanskje er det vår første forsmak på hvordan fremtidens Bond vil se ut nå som Amazon har større kontroll og de mangeårige produsentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson har gått av. Det føltes ikke alltid autentisk Bond-aktig i sin strukturering, men når det gjelder spillopplevelsen, har jeg liten grunn til å tvile på at det vil holde deg på kanten av setet mens du flyr verden rundt, skaper deg et ettermæle og til slutt blir en legende i Hans Majestets hemmelige tjeneste.