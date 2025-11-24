007 First Light-utviklerne innrømmer at "våren ser veldig bra ut" etter forsinkelsen av GTA 6

HQ

Det slo ned som en bombe da det ble avslørt at ventetiden på Grand Theft Auto VI ville bli enda lengre, ettersom spillet offisielt har blitt forsinket til 19. november 2026. Det betyr at det fortsatt er omtrent et år igjen til premieren.

Trist for alle spillere, selvfølgelig, men det er ikke alt undergang og dysterhet. Ikke alle vil innrømme det, men Grand Theft Auto VI er åpenbart en formidabel konkurrent som forventes å feie brettet med absolutt alt. Og ett selskap som ser lysere på fremtiden som følge av Rockstars forsinkelse, er danske 007 First Light-utvikler IO Interactive.

Administrerende direktør Hakan Abrak kommenterer hva dette betyr i et intervju med GamesIndustry, og sier det forfriskende rett ut: "Det ville være løgn ikke å si at våren åpenbart ser veldig bra ut."

007 First Light slippes 27. mars til PC, PlayStation og Xbox - og det er selvsagt positivt å få flere måneder ekstra uten å måtte forholde seg til Rockstars kanskje mest etterlengtede tittel noensinne. Når det er sagt, innrømmer Abrak at Grand Theft Auto VI fortsatt er positivt for alle involverte:

"Jeg vil i samme åndedrag si at GTA 6 er en velkommen ting for bransjen. Jeg tror mange spillere som kanskje ikke har spilt på en stund vil komme i gang igjen, og generelt for bransjen som helhet. Jeg tror det vil være fantastisk."

2026 blir et spennende år, der man kan mistenke at alle utgivere vil holde et våkent øye med Grand Theft Auto VI, og at ingen frivillig vil gi ut spillene sine i nærheten av det - noe som kan føre til at årets normalt beste måned for store utgivelser (november) blir magrere enn på lenge.