GTA 6 har blitt forsinket til november 2026

HQ

Mange av dere håpet nok at spillet ville klare det, men svært få trodde faktisk at Grand Theft Auto VI ville lanseres i 2025 da Rockstar hevdet det i avsløringstraileren. Derfor var det ikke spesielt overraskende da utgiverne i Take-Two bekreftet at den ekstraordinært etterlengtede tittelen ble skjøvet til 26. mai 2026. Vi ble til og med fortalt at en ny forsinkelse var veldig usannsynlig. Vel...

Rockstar har kunngjort nok en forsinkelse. GTA VI er nå satt til å lanseres 19. november 2026. Teamet sier at disse seks ekstra månedene med utvikling er nødvendig for å polere spillet til dets og våre standarder.

Dette betyr at vi nå er mer enn et år unna å se om spillet faktisk kan leve opp til forventningene. Det er også interessant at dette betyr at GTA VI nå er satt til å bli utgitt på en torsdag i stedet for en tirsdag, noe jeg mistenker at mange arbeidsplasser og skoler er glade for å høre.

Hva synes du om denne forsinkelsen, og tror du det til og med vil bli presset ut til 2027?