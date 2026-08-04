007-produsenten tror vi vil få vite hvem som skal spille den neste James Bond innen «slutten av året

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Tilbake i mai bekreftet Amazon MGM Studios at de hadde startet castingprosessen for den neste 007-hovedrolleinnehaveren, den som skal overta rollen som James Bond etter Daniel Craig. Selv om dette var et skritt i riktig retning, ble det ikke oppgitt noen tidsplan for når prosessen ville være fullført, noe som betyr at datoen vi burde ha merket av for offisielle nyheter, ikke ble delt.

Nå har vi imidlertid fått en oppdatering på dette området, da produsent Amy Pascal har antydet at nyheter bør komme før slutten av kalenderåret. I et intervju med Deadline ga «Spider-Man»-produsenten også et kort innblikk i statusen for 007 og forklarte følgende.

«Jeg vil si at slutten av året er et godt bud. Vi går veldig, veldig metodisk frem. Etter å ha jobbet med Barbara Broccoli på studioet, mener jeg at Daniel Craig er vanskelig å etterfølge. Og det må være noe virkelig annerledes, noe som er gripende, spennende og annerledes.»

Altså før vi kommer til 2027. Når det gjelder hvem som bør få rollen, er det mange favoritter hos bookmakerne for øyeblikket, selv om den mangeårige castingdirektøren for James Bond ikke ville valgt noen av dem...