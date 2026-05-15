Amazon MGM Studios har offisielt begynt castingprosessen for den neste James Bond

HQ

Produksjonen og utviklingen av den neste James Bond-filmen etter ikke bare Daniel Craigs avgang som 007, men også etter at Amazon MGM Studios fullt ut overtok franchisen og avsatte de mangeårige produsentene Michael G. Wilson og Barbara Broccoli, har vært en ujevn affære å følge.

Ganske raskt ble det bekreftet at Denis Villeneuve skulle regissere denne filmen og Steven Knight skulle skrive manuset, med noen nye utøvende produsenter tilknyttet for å overvåke det bredere prosjektet, men det har også gått måneder og måneder med svært lite fremgang som er verdt å dokumentere, et bekymringsfullt faktum med tanke på at No Time To Die hadde premiere for fem år siden.

Det ser ut til at ting er i ferd med å endre seg til det bedre, ettersom Amazon MGM Studios har tatt til sosiale medier for å avsløre at castingprosedyren for å finne den neste James Bond-skuespilleren offisielt har begynt.

"Jakten på den neste James Bond er i gang. Selv om vi ikke har planer om å kommentere spesifikke detaljer under castingprosessen, gleder vi oss til å dele flere nyheter med 007-fansen så snart tiden er inne."

For de som lurer på hvem som for øyeblikket er favoritten til å få rollen som James Bond, ser det ut til at bookmakerne tror Callum Turner er mannen for jobben, men det er sterke odds på Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Theo James, med flere.