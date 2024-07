10 millioner mennesker har spilt The First Descendant

HQ

Nexons ganske polariserende plyndrings- og skytespill The First Descendant har bare vært ute i 10 dager, og ble lansert 2. juli. Selv om spillet fortsatt er veldig ferskt, har millioner av spillere strømmet til, faktisk så mange at spillet i gjennomsnitt har fått én million nye spillere om dagen.

Det stemmer, The First Descendant har passert milepælen på 10 millioner spillere, noe som Nexon har feiret i en dedikert grafikk og X-post, som du kan se nedenfor.

Hvis du ennå ikke har spilt The First Descendant og har lurt på om gratistittelen er verdt å sjekke ut, kan du gå over her for å lese anmeldelsen vår eller se videoanmeldelsen vår nedenfor.