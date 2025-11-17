100 Thieves annonserer første retur tilCounter-Strike 2

HQ

Nylig kunngjorde 100 Thieves sin retur til konkurransedyktig Counter-Strike 2, et stort trekk som også kom med informasjonen om at det nordamerikanske laget ville basere dette initiativet i Europa, og dermed sannsynligvis tappe talent fra regionen. For dette formål har vi nå en bekreftelse til en viss grad, ettersom den første signeringen er avslørt.

Og det vil være ingen ringere enn en av de mest dekorerte Counter-Strike -spillerne gjennom tidene, da nordmannen Håvard "regn" Nygaard vil bli med 100 Thieves etter å ha avsluttet en periode med FaZe Clan som varte i nesten et tiår.

Vi har ennå ikke noen andre spillersigneringer å dele ennå, men vi bør helt klart forvente endringer på denne fronten snart. Når det gjelder ledelsen bak laget, vet vi at Graham "messioso" Pitt har blitt signert som leder for CS-operasjoner, mens Sean "sgares" Gares har blitt tappet for å være leder for FPS for laget.