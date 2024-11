100 Thieves vil selge sin plass i LCS

HQ

League of Legends Championship Series får et nytt merke til League of Legends Championship of the Americas, noe som blir referert til som LTA. Mens vi fordypet oss i detaljene om dette tidligere, bemerket vi i det ekspansive blikket at 100 Thieves var satt til å være et av LTA North -lagene for 2025-sesongen. Dette er faktisk en midlertidig affære, ettersom esportsorganisasjonen nå er i ferd med å selge sin plass i topp nordamerikanske LoL-esports.

Som bekreftet i en uttalelse, sier 100 Thieves at den vil selge LCS /LTA North -sporet, og at Riot Games vil kjøpe tilbake sporet til slutt. Dette vil imidlertid komme etter 2025-sesongen, ettersom Riot har tappet 100 Thieves for å være en "foreløpig gjestepartner for 2025-sesongen", uten tvil i et forsøk på å sikre at LTAs lansering støttes av noen av de største navnene i esports.

Med dette i tankene, 100 Thieves uttaler at det vil "ikke ta denne muligheten for gitt" og at den vil "oppfylle de samme standardene for fortreffelighet som vi har demonstrert gjennom årene."

Hva som vil skje med 100 Thieves' LTA North -spor i 2026 og fremover, er foreløpig uklart.