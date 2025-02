1xBet og PGL inngår toårig samarbeidsavtale

HQ

Selv om vi nylig rapporterte om kanselleringen av PGLs polske major i 2027, er det ikke bare undergang og dysterhet for turneringsarrangøren, da den også nettopp har bekreftet at den har signert en toårig partnerskapsavtale med 1xBet.

Avtalen innebærer at spillselskapet blir PGLs eksklusive spillpartner de neste to årene (frem til slutten av 2026-sesongen), med den første visningen av dette partnerskapet på PGL Cluj-Napoca 2025-arrangementet som finner sted i Romania veldig snart.

Avtalen vil omfatte både PGLs Counter-Strike 2 og Dota 2 arrangementer, og vil inkludere "kringkastingsrettigheter for 1xBet og reklameplasseringer under PGL-arrangementer, noe som sikrer mer synlighet for spillene."