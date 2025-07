2025 Call of Duty League Championship Weekend setter ny rekord for seertall på CoD-esport

HQ

Det er fortsatt en veldig tydelig etterspørsel etter Call of Duty esports, som den nylige seerstatistikken for forrige helgs Championship Weekend bekrefter.

Activision og Call of Duty League har gått ut på sosiale medier for å avsløre at det nylig avholdte arrangementet satte ny seerrekord for CoD-esport, med et seertall på 353 525 under finalekampen mellom OpTic Texas og Vancouver Surge, en kamp der OpTic gikk av med seieren og forsvarte sitt mesterskapstrofé.

Til orientering er dette nesten 25 % flere seere enn i fjor Championship Weekend, og det setter uten tvil presedens for den kommende sesongen 2025/26, som spilles på Call of Duty: Black Ops 7.