Wemby leder Spurs til en enorm 140-110-seier foran et begeistret publikum i Paris

Victor Wembanyama fikk det parisiske publikummet til å gå amok i en fantastisk 140-110-seier for San Antonio Spurs over Indiana Pacers, i den første av de to NBA-kampene som finner sted i Paris denne uken. Den 21 år gamle Wemby, som i fjor sommer vant sølv i Paris, er en lokal stjerne som ble tatt godt imot da han besøkte sitt tidligere treningsstudio i Nanterre, en forstad til Paris da han debuterte i 2019.

I torsdagens kamp slo Spurs (20-22) Indiana Pacers (24-20) 140-110, med Wembanyama på 30 poeng, 11 returer, 6 assists og 5 blokker. Det var en seier mot alle odds, for Indiana hadde vunnet åtte av de siste ni kampene, mens San Antonio bare hadde vunnet én av de siste åtte kampene, men Spurs viste overlegenhet i alle avdelinger, som et stort overtak på rebounding, 57-31.

Takket være Wembanyamas tilstedeværelse er Spurs det mest fulgte NBA-laget i Frankrike, selv om de ligger så langt nede på tabellen (12. av 15. plass i West Conference). Det var derfor naturlig at de reiste til Paris, som en del av den årlige kampen som arrangeres i Paris, en måte å gjøre konkurransen mer populær utenfor USA.

Gårsdagens kamp var mer enn bare en vanlig sesongkamp, det var en begivenhet for byen. Hovedfotballklubben, Paris Saint-Germain, lanserte en begrenset serie med trøyer og produkter med PSG- og Spurs-logoer.

Spurs-spillere var på PSG-Manchester City-kampen på onsdag (en stor seier for Paris), og PSG-spillere som Gonçalo Ramos, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe og Ousmane Dembélé var også på NBA-kampen (sammen med andre personligheter som NBA-legenden Pau Gasol og Tony Parker, fotballspillerne Rodri og Pedri eller skuespillerne Omar Sy og François Civil).

På lørdag spilles også den andre NBA-kampen på Accor Arena i Paris, denne gangen med Indiana Pacers som lokalt lag.