2025 Pokémon-verdensmesterskapet drar til California i august

I går rapporterte vi om nyheten om Wolfe Glicks seier på Europe Pokémon Video Game Championships og hans elektriske seierstale som fulgte. Nå følger vi opp det ved å snakke om 2025 World Championships, da The Pokémon Company nå har bekreftet stedet, stedet og datoene for turneringen.

På Anaheim Convention Center i Anaheim, California (rett sør for Los Angeles), skal World Championships avholdes mellom 15. og 17. august.

I tillegg til spennende konkurranser kan vi forvente oss en Pokémon Center -butikk, Play Lab for å hjelpe trenere, tombolaer og loddtrekninger, The Card Game handels- og innsamlingshjørner, paneler med samfunnsfigurer og spesielle gjester og mye mer. Vi har fått beskjed om at vi kan forvente enda mer informasjon og detaljer i mars.