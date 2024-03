2K ser ut til å bekrefte at Bioshock 4 fortsatt er under utvikling.

Hvis du hadde inntrykk av at 2K ikke jobber med et nytt BioShock-spill, ville det vært helt forståelig, for helt siden det ble bekreftet at en fjerde installasjon i serien var under produksjon i 2019, har det i utgangspunktet ikke kommet noen offisiell ny informasjon om spillet siden. Det har riktignok gått rykter om spillets setting og utviklingsmotoren det bygges på, til og med at det sitter fast i et utviklingshelvete, men 2K har holdt kjeft gjennom alt dette, noe som gir grunn til å spørre om spillet fortsatt er under utvikling.

HQ

I går, da BioShock Infinite fylte 11 år, tok en fan til X for å spørre 2K om et nytt BioShock-spill faktisk fortsatt er under utvikling. 2K svarte ganske enkelt med kokke-emoji, noe som tilsynelatende tyder på at de fortsatt holder på å lage noe.

Dette tilfører riktignok ikke noe mer informasjon til hele Bioshock 4, men det er godt å vite at det fortsatt er mer BioShock på vei.