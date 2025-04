A Minecraft Movie-regissøren: "Det er allerede snakk om en oppfølger"

HQ

A Minecraft Movie har allerede vært en ganske stor suksess for Warner Bros. med en megastor åpningshelg for produksjonsgiganten. Denne suksessen har selvsagt ført til at man nå begynner å snakke om hva som blir det neste, og om det er en god idé å produsere en oppfølger.

Regissør Jared Hess avslører overfor Deadline at disse samtalene allerede har begynt, og at han også gleder seg til å vende tilbake til videospilluniverset.

På spørsmål om en A Minecraft Movie oppfølger uttalte Hess: "Vel, det ville vært så gøy. Vi hadde det så gøy med å lage denne filmen, og det er en så ekspansiv verden i spillet, og det var så mange ting vi ikke utnyttet som vi hadde lyst til å gjøre. Det hadde vært kjempegøy å lage en oppfølger, og det virker som om det allerede er snakk om det, så jeg gleder meg veldig. Det blir så gøy å gå tilbake til den verdenen. Fansen har det bare så gøy. Vi teaset for det i rulleteksten, og fansen ser ut til å være helt ville etter det."

Det store spørsmålet om en oppfølger vil være om den kan imponere kritikerne mer, ettersom den siste filmen har blitt ganske så utskjelt av kritikere over hele verden. Dette til tross for vanvittige billettsalgstall, og du vet hva de sier, money talks...