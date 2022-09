A Plague Tale: Requiem: Vi fikk spille et helt kapittel av Asobos oppfølger på Gamescom

HQ

Det er ingen tvil om at årets Gamescom manglet noen skikkelige tungvektere, da både Activision, Take-Two Interactive, Sony, Nintendo og så videre bestemte seg for å hoppe over det store stevnet. Men bare fordi disse selskapene ikke var til stede, betyr ikke det at det var mangel på spennende titler - der et av disse var A Plague Tale: Requiem.

Jeg må innrømme at jeg ikke var en stor fan av denne serien før for noen måneder siden da jeg endelig spilte A Plague Tale: Innocence, som dog gjorde at jeg ble utrolig spent på og håpefull for Requiem. Under Gamescom lot Asobo Studio meg spille gjennom hele spillets sjette kapittel, og selv om jeg vil si at dette spiller litt annerledes enn det første (mest til det bedre), sviktet det meg absolutt ikke. La meg gå nærmere inn på hvorfor.

Først av alt, som du forventer av et spill som bare blir skapt for PC og nåværende generasjons konsoller, og altså legger PS4 og Xbox One bak seg, er det mange teknologiske forbedringer som virkelig løfter A Plague Tale: Requiem. Fra større nivåer som gjør livet desto mer utfordrende for Amicia og Hugo å navigere ettersom fiender er mer utfordrende å snike seg forbi, til bedre belysning, oppløsning og alle triksene og knepene som får et spill til å se visuelt slående ut. De teknologiske forbedringene merkes umiddelbart, enten det er i ansiktsanimasjonene eller når du vandrer gjennom en frodig blomstereng av lavendel, det er et betydelig kvalitetsløft som best beskrives i en sammenheng unik for A Plague Tale - rotter.

Etter spilløkten min tok jeg kontakt med spillregissør Kevin Choteau som del av et intervju du kan se ovenfor. Det var her Choteau fortalte meg at den bedre teknologien i Requiems kjerne lar spillet gjengi opptil 300 000 rotter på en gang, opp fra maks 5000 som fortsatt fikk Innocents gnagerhorder til å virke ubeskrivelig store. Det blir med andre ord nok av rotter denne gangen også. Mer enn du noen gang kunne tenke deg.

Men tilbake til gameplayet og hvordan det har endret seg i denne oppfølgeren. Som vi har blitt fortalt ofte på forhånd i trailere og gameplayvideoer, er Amicia og Hugo litt eldre i dette spillet. Ikke mye eldre, men nok til at du kan se at avgjørelsene paret har måttet ta virkelig har påvirket dem. Amicia er ikke lenger en passiv beskytter, en person som sniker seg og flykter for å unngå fare. Nei, nå bærer hun en armbrøst som lar henne ta opp kampen mot fiendene sine mer direkte. Ammunisjonsøkonomien innebærer at Amicia ikke vil være i stand til å skyte ned alle fiendene som kommer hennes vei, men hun kan beseire fiender lettere og mer effektivt - noe vi begynner å lære er grunnen til at søskenduoen befinner seg i en ny forferdelig situasjon. Amicia har også noen fancy nye verktøy til rådighet, det være seg tjære som forsterker flammene, og håndverkssystemet har blitt strømlinjeformet en smule, så det er lett å se hvilke våpen Amicia bruker, og hvilken ammunisjon det er ladd med for øyeblikket.

Hugo har også noen nye rotterelaterte krefter, evner som lar ham kontrollere horder og veilede dem til å angripe fiender med direkte presisjon, eller til og med få oversikt over hvor fiender vandrer rundt (tenk rottedrevet ekkolodd). Det hele gir nye måter å takle hvert nivå på, som som jeg nevnte tidligere er større og vil kreve mer tålmodighet og planlegging for å komme gjennom uten å bli oppdaget og overveldet av de mange fiendene.

Og generelt sett var dette temaet for spilldemoen. A Plague Take: Requiem er større, penere, mer detaljert og klart produsert til et mye høyere budsjett. Det er det aldri noen tvil om. Dette spillet kan bli et av de beste spillene for hele året, og hvis resten av historien holder kvaliteten som dette kapittelet utstråler, så ser det ut til at Asobo har en virkelig sterk Årets spill-kandidat. Jeg er veldig spent på dette spillet, og 18. oktober kan bare ikke komme fort nok.