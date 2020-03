A Quiet Place 2 utsettes på ubestemt tid på grunn av corona

Coronaviruset har satt sitt preg på verden i flere måneder allerede, og den siste tiden har underholdningsmediet begynte å lide også med blant annet utsettelsen av James Bond: No Time to Die, kanselleringen av E3-messen og mer. I dag er det en annen etterlengtet film sin tur til å lide.

Paramount Pictures har nemlig kunngjort at de har bestemt seg for å utsette premieren til A Quiet Place 2 slik at "vi alle kan se den sammen". Det som er litt spesielt, og vel kanskje smart her, er at premieren utsette på ubestemt tid frem til de føler at situasjonen er under kontroll, så det er vanskelig å se når vi faktisk vil få se den etterlengtede filmen på kino.