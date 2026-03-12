A Quiet Place: Day One-regissøren utepekes til å lage Alien: Romulus-oppfølgeren

HQ

Etter en flott retur til Alien-serien med Alien: Romulus, virket det som om Fede Álvarez kunne være Xenomorphs Dan Trachtenberg. Akkurat som Trachtenberg tok roret i Predator-serien etter Prey, var det også store forventninger til Álvarez. Men som vi fikk vite i fjor, ville Álvarez tre til side og la noen andre ta seg av regien for filmens oppfølger.

Denne regissøren kan være ingen ringere enn Michael Sarnoski. Kjent for A Quiet Place: Day One, Sarnoski blir angivelig sett på til å regissere den etterlengtede oppfølgeren, ifølge Nexus Point News. Kilder peker på Sarnoski som den foretrukne kandidaten til rollen. Etter å ha håndtert A Quiet Place: Day One, og leverte en flott prequel-historie til den romvesen-sentrerte skrekkfranchisen, har Sarnoski tilsynelatende bevist at han kan håndtere storstilte hendelser og samtidig beholde en emosjonell kjerne i en film.

Det er fortsatt få detaljer om handlingen i oppfølgeren til Alien: Romulus, men vi forventer at den vil følge hendelsene i den opprinnelige filmen, inkludert stjernene Cailee Spaeny og David Jonsson.