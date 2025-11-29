Aaron Paul kommer ikke tilbake som Powerplex i Invincible

HQ

Det er mange Invincible skurker, og selv om fansen kanskje ser frem til Thraggs debut i neste sesong, har Mark i sesong 3 kjempet med noen få nøkkelfigurer, deriblant Powerplex, spilt av ingen ringere enn Aaron Paul.

Paul kommer imidlertid ikke tilbake til rollen i fremtidige sesonger av Invincible, som han bekreftet med Kinda Funny Games i et nylig intervju. "Den serien er jeg en stor fan av, jeg elsker den, men den var altfor slitsom for psyken min ... det var en hud jeg ikke følte meg komfortabel i", sa han.

Powerplex forventes å vende tilbake i Invincibles fremtid, men det er opp til noen andre å spille figuren. Han tiltrakk seg umiddelbart seernes oppmerksomhet da han kom på banen i Invincible sesong 3, da fansen ble tiltrukket av hans kritikk av Mark og hans empatiske opprinnelseshistorie som superskurk. Pauls opptreden bidro også til at Powerplex ble så interessant som han var, men hvis han ikke ønsker å gå inn i den rollen lenger, er det nok best å la den gå videre til noen andre.