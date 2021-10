Abandoned-skaperne får dødstrusler og hatmeldinger

HQ

Gjennom årene har vi sett både skuespillere og utviklere få fæle meldinger og dødstrusler fra folk som misliker noe i spillene de er innvolverte i, og dessverre vil ikke dette stoppe.

Nå har Blue Box Game Studios, skaperne av det kommende spillet som foreløpig går under kodenavnet Abandoned, tatt til Twitter for å be noen forferdelige personer slutte å sende dem dødstrusler både på internett og fysisk. Selv om de atter en gang erkjenner at markedsføringen har vært meget misvisende og provoserende synes de selvsagt ikke at slike reaksjoner er greie siden vi her snakker om vanlige mennesker med venner og familie. Som følge av meldingene lever mange av dem og partnerne i frykt for eget liv og helse, noe jeg mener ingen fortjener selv etter å ha gjort noen av de "mindre smarte" tingene Blue Box står bak.