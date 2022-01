Activision Blizzard har sparket eller advart 81 stykker etter bråket

HQ

Det har virkelig gått hett for seg rundt Activision Blizzard etter at California bestemte seg for å saksøke gigantselskapet på grunn av elendig arbeidsmiljø forrige sommer, for det hjalp ikke akkurat at lederen tydeligvis er fæl også. Heldigvis har det visst blitt tatt noen grep i alle fall.

Flere av The Wall Street Journal sine pålitelige kilder som også hjalp dem med den hårreisende rapporten i fjor hevder nemlig at Activision Blizzard har sagt opp 37 stykker (eller at de i det minste har forlatt selskapet) og gitt en formell advarsel til 44 andre som følge av etterforskningene rundt seksuell trakassering og andre fæle ting. En talsperson har i ettertid bekreftet dette, men benekter anklagene om at lederen Bobby Kotick har forsøkt å holde dette skjult av frykt for at vi skal få vite akkurat hvor ille situasjonen faktisk er.

Litt bedring har det altså blitt, men det virker som om enkelte ting, deriblant herr Kotick, fortsatt har en veldig lang vei å gå.