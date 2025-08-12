Activision deler en paranoiafremkallende Call of Duty: Black Ops 7 trailer

HQ

Vi får møte Call of Duty: Black Ops 7 allerede neste uke, når det blir skikkelig avslørt, i større detalj enn den filmatiske traileren vi fikk på Xbox Games Showcase i juni, på Gamescom Opening Night Live tirsdag 19. august. I forkant av det øyeblikket har Activision delt en ny teaser for spillet som ser ut til å gi en forsmak på hva slags opplevelse spillet vil se ut til å tilby.

Den siste traileren er en paranoid film som tegner et bilde av en verden på randen av kollaps og ødeleggelse. Men heldigvis finnes det en redningsmann. Gå inn på The Guild, et selskap som bruker robotteknologi for å hjelpe menneskeheten og lindre mange av de globale påkjenningene. Høres positivt ut, ikke sant? Det ser ut til å være tanken, men alle som kjenner til Black Ops spill, vet at det alltid er mer enn det som møter øyet, noe som betyr at vi sannsynligvis bør forvente å møte The Guild og stoppe de forskrudde målene de har, i stedet for å samarbeide med dem ...

Uansett vil vi uten tvil lære mer om dette selskapet om en ukes tid når det siste blikket på Black Ops 7 kommer.