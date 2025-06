Xbox Games Showcase avsluttes med Call of Duty: Black Ops 7 kunngjøring

HQ

Det har vært mange rykter som har antydet at Activision ville doble ned på Black Ops -formelen for 2025, og fortsette der 2024s Call of Duty: Black Ops 6 slapp. Dette ville føre til et lignende oppsett som i 2022 og 2023, da vi hadde to Modern Warfare -spill å glede oss over. Dette har nå blitt bekreftet.

Som den siste kunngjøringen for utstillingsvinduet og i forkant av The Outer Worlds 2 Direct, fikk vi møte Call of Duty: Black Ops 7. Utover en for det meste filmatisk avsløring som bekreftet at Mason og Menendez ville være tilbake på en eller annen måte, viste traileren ikke mye annet av betydning. Vi vet riktignok at det vil ha et mer futuristisk fokus med VTOL-fly, robotlignende hundelignende skapninger og usynlige kamuflasjesystemer, pluss at et lite glimt av de udøde bekrefter at Zombies også vil være tilbake, men ellers ble det ikke presentert noen annen offisiell informasjon i traileren.

Med tanke på ryktene om Call of Duty fra 2026, som sies å være laget av Infinity Ward og nok en gang tilby en Modern Warfare -setting, kan vi anta at den årlige lanseringsrutinen vil bli opprettholdt, og at Black Ops 7 sannsynligvis vil debutere i løpet av høsten. Det er imidlertid utviklet av både Treyarch og Raven Software, vil få en gameplay-utblåsning og avsløring om sommeren før den til slutt kommer på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S, og som en Game Pass dag en lansering igjen, noe som betyr at abonnenter ikke trenger å punge ut noen ekstra øre for det.

Når det gjelder handlingen og historien, bemerker Xbox Wire følgende: "Året er 2035 og verden er på randen av kaos, herjet av konflikt og psykologisk krigføring etter de narrative hendelsene i Black Ops 2 og Black Ops 6. Med banebrytende teknologi i hånden må Black Ops-teamet ledet av David Mason slå tilbake mot en manipulerende fiende som bruker frykt som våpen over alt annet.

"Gå sammen med venner eller spill alene i den innovative Co-op-kampanjen, utnytt våpen fra en nær fremtid i den karakteristiske flerspillermodusen som er fullpakket med helt nye kart, og dykk ned i det neste forskrudde kapittelet med rundebaserte zombier i hjertet av Dark Aether."