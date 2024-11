Activision legger ut og bekrefter tidsplanen for Call of Duty League 2025

HQ

Nylig rapporterte vi om ryktene rundt 2025 Call of Duty League tidsplan. Nå har Activision endelig gått opp til tallerkenen og fjernet all tåke rundt den kommende konkurransekalenderen, inkludert å bekrefte at handlingen vil bli spilt på Call of Duty: Black Ops 6 (ikke at vi var i tvil), at sesongen starter i desember, og at ettersesongen er planlagt til sommeren.

Mens du kan se hele timeplanen for de fire Majors nedenfor, er den viktigste informasjonen å ta fra dette at Toronto Ultra vil være vertskap for det første LAN, OpTic Texas tar på seg ansvaret for det andre, Miami Heretics for det tredje og et ukjent lag for det fjerde.

Vi vet nå også med sikkerhet at G2 Esports overtar Minnesota Rokkr og at Team Falcons går inn i ligaen som Vegas Falcons, i tillegg til at Cloud9 kjøpte New York-franchisen tidligere i år.

Selv om det ikke er satt noen dato for Championship Weekend ennå, kan vi sannsynligvis forvente at dette vil bli avholdt om sommeren, sannsynligvis rundt juni, slik tilfellet var for 2024-sesongen.