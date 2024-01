Adam Jensen-skuespilleren uttaler seg om kanselleringen av Deus Ex.

HQ

Det var med sorg vi fikk høre at Embracer uten videre hadde lagt ned et Deus Ex-spill hos Eidos Montreal som angivelig hadde vært under utvikling i rundt to år. Etter den offisielle bekreftelsen gikk Adam Jensen-skuespilleren Elias Toufexis ut på Twitter/X for å si sin mening.

"Hvis de hadde jobbet med et #DeusEx i to år, og de fortsatt ikke hadde kontaktet meg, er det en god sjanse for at det ikke var en Jensen-historie uansett", sa skuespilleren. "Jeg er mer forbanna på vegne av alle de som får sparken. Denne bransjen er helt på trynet."

Det virker som om Toufexis er mer opptatt av at folk mister jobben enn at han ikke får en ny Jensen-jobb. Vi skulle gjerne ha sett ham tilbake som Adam Jensen, men det ser ut til at det rett og slett ikke er meningen.

Tapet av dette Deus Ex-spillet har rammet mange fans hardt. IP-en har vært ganske død en stund, men denne siste nyheten, kombinert med enda en runde med oppsigelser, kommer til å gi oss alt annet enn håp om en retur.