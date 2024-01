Embracer kansellerer nytt Deus Ex-spill og sier opp flere hos Eidos Montreal

HQ

2023 var et forferdelig år for de som jobber i spillbransjen, for med rundt 10000 oppsigelser virket det som om ting ikke kunne bli verre. Dessverre kom vi ikke langt ut i 2024 før det ble klart at dette bare var begynnelsen, og det fortsetter bare å balle på seg. Embracer Groups omstruktureringsplan krever nemlig stadig flere offer..

Ifølge Bloombergs Jason Schreier avslører nemlig at Embracer har kansellert sitt uannonserte Deus Ex-spill etter omtrent to års utvikling og sagt opp deler av utviklingsteamet hos Eidos Montreal. Embracer kjøpte opp studioet i 2022, og tittelen skulle etter planen gå i full produksjon senere i år.

Det canadiske studioet har siden bekreftet at 97 personer ble sagt opp i dag, noe som er nesten en femtedel av staben.