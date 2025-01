Adidas og Mercedes Formel 1-team inngår partnerskap med et nytt sortiment av klær, sko og tilbehør

HQ

Adidas er et av de ledende merkene innen fottøy og sportsklær, og er offisiell merkevare for flere idretter. Formel 1 var ikke en av dem, kanskje fordi det å kjøre raske biler, selv om det er svært fysisk krevende, ikke er det mange anser som "atletisk". Likevel har det tyske selskapet bestemt seg for å samarbeide med et annet tysk selskap, Mercedes, som offisiell teampartner.

Mercedes Formel 1-team (fullt navn sammen med resten av sponsorene er Mercedes-AMG PETRONAS) har inngått et flerårig partnerskap som forener "to ikoner i en av verdens raskest voksende idretter". Dette vil resultere i en ny serie med klær, fottøy og tilbehør for hele Mercedes F1-teamet og dets fans, inkludert flere lanseringer i begrenset opplag som er planlagt i løpet av året.

Partnerskapet ble kunngjort i dag, og den første produktserien vil bli avduket neste måned og være tilgjengelig fra Adidas' nettside. Det vil sannsynligvis bli vist på"F1 75 Live"-arrangementet i London den 18. februar, før sesongen 2025 offisielt starter i Australia den 16. mars.

"Denne kunngjøringen representerer derfor et banebrytende samarbeid som vil redefinere hva team- og supporterklær betyr i sporten vår", sier Toto Wolff, Mercedes-AMG Petronas-teamets administrerende direktør og teamsjef. "F1 rir på en kulturell bølge for tiden, og vi vil bygge videre på dette for å tilby klær, fottøy og tilbehør som appellerer til vår lojale fanbase, samtidig som vi engasjerer nye målgrupper som fortsetter å oppdage sporten vår og teamet vårt", legger Richard Sanders, CCO, til.