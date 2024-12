Formel 1 2025-gridden er nesten ikke til å kjenne igjen fra i fjor

HQ

To uker etter at Formel 1-sesongen 2024 ble avsluttet, har alle teamene gjort sine grep, og den endelige føreroppstillingen for 2025 er bekreftet. Det er ingen endringer hos de deltakende lagene, men de fleste har gjort endringer i førerstallen.

Det er raskere å starte med de to lagene som ikke endrer seg: McLaren, vinneren av 2024 takket være Lando Narris og Oscar Piastris konsekvente arbeid, og Aston Martin. Med et forbehold, for selv om Aston Martin ikke erstatter Fernando Alonso eller Lance Stroll, har de gjort betydelige endringer i den tekniske ledelsen, og sparket Dan Fallows og hentet inn den legendariske ingeniøren Adrian Newey.

De resterende åtte lagene har gjort endringer. Den mest kjente er signeringen av Lewis Hamilton til Ferrari, etter det mest suksessrike samarbeidet i F1-historien med Mercedes. Hamilton skjøv Carlos Sainz ut av Ferrari, som gikk til Williams, mens Hamiltons plass i Mercedes har blitt fylt av rookien Kimi Antonelli.

Hvis det er noe som vil definere 2025 i Formel 1, så er det det store antallet nye ansikter, unge førere som slår seg sammen med veteraner. Noen kjente fjes har lagt opp, som Kevin Magnussen, mens andre har blitt skjøvet ut, som Daniel Ricciardo, Valteri Bottas eller Sergio Pérez.

Neste år er det vinneren og andreplassen fra Formel 2-sesongen 2024 som tar steget opp: Vinneren Gabriel Bortoleto, som er utdannet i Fernando Alonsos akademi, slutter seg til Kick Sauber, mens Isack Hadjar er den siste i rekken av forflytninger i Red Bulls to team.

Slik vil Formel 1-gridden se ut i 2025

Formel 1 har bekreftet at det ikke blir flere endringer, noe som betyr at dette er den endelige føreroppstillingen for 2025, den med flest endringer på lang tid:

Aston Martin



Fernando Alonso



Lance Stroll opphold



McLaren



Lando Norris



Oscar Piastri blir



Mercedes



George Russell



Kimi Antonelli



Ferrari



Charles Leclerc



Lewis Hamilton



Williams



Alex Albon



Carlos Sainz



Sauber



Nico Hulkenberg



Gabriel Bortoleto



Haas



Esteban Ocon



Ollie Beaman



RB Honda



Yuki Tsunoda



Isack Hadjar



Red Bull



Max Verstappen



Liam Lawson



Alpine