Advarsel: Returnal-oppdatering kan ødelegge spillet

Housemarque har fått mye velfortjent skryt for det glimrende Returnal de siste seks dagene. En av få kritikker for mange er at spillet ikke har et lagringssystem, men det er bare småtteri i forhold til hva som har skjedd nå.

Rundt klokken 20 i går ble nemlig en ny oppdatering tilgjengelig for Returnal som blant annet skulle fikse problemer med sporing av enkelt trofeer, gjøre slik at man møter på liket av andre spillere oftere igjen og litt annet småtteri. Dessverre viste det seg raskt at oppdatering 1.3.3 gjorde mer vondt enn godt, for en rekke spillere begynte å rapportere om feilmeldingen CE-100028-1 etter å ha spilt med oppdateringen. Noen av disse skal til og med ha fått fremgangen sin i spillet slettet, så finnene bestemte seg for å fjerne oppdateringen. Utviklerne sier at en ny utgave skal være klar tidlig i dag, men råder i mellomtiden folk til å ikke spille før den er klar. De som allerede har fått feilmeldingen bes om å installere Returnal på nytt for å gå tilbake til utgave 1.3.1. Jeg skal selvsagt varsle dere her så snart den nye oppdateringen er klar.