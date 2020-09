Age of Empires III: Definitive Edition - Forhåndstitt

Du ser på Annonser

Age of Empires III: Definitive Edition åpner med et notat. I den adresserer utvikler World's Edge skildringen av visse kulturer i den første utgaven av spillet, som først satte seil helt tilbake i 2005. Ved å fortsette trenden som ble etablert av forgjengerne, tok AOE3 et betydelig skritt fremover i historien og hadde mer moderne enheter enn de to første spillene, og det var spesielt fokus på kolonisasjonens tidsalder, der de europeiske stormaktene brukte sine teknologiske fordeler til å underkaste folket i Amerika.

Visse unøyaktigheter har nå blitt rettet og World's Edge har tydeligvis gjort endringer på best mulig måte, ved å konsultere etterkommerne til de involverte og sørget for å være respektfulle og autentiske. Da jeg gikk inn i spillet lurte jeg på hvordan dette ville bli håndtert, da visse handlinger i krigslignende spill kan føles litt på ville veier hvis konteksten ikke er grundig etablert. Jeg var absolutt glad for å se at den står i sentrum her. AOE3 gir et godt førsteinntrykk.

Senere når du er inne i selve spillet, blir det raskt klart at dette er mer av det samme. Mer historie. Mer restaurert grafikk. Mer klassisk sanntidsstrategi. Jeg spilte starten på historiedelen Blood, Ice and Steel (det er en av tre kampanjer ved siden av DLC-kapitlene Fire and Shadow og The Asian Dynasties ), deltok i et historisk slag over byen Tanger, og fiklet med de forskjellige alternativene i kampmodusen, som lar deg ta kontroll over én av spillets 16 sivilisasjoner og kjempe mot et justerbart antall motstandere.

Å bringe tre oppdaterte Age of Empires-titler ut så raskt etter hverandre har gjort det mulig for World's Edge å få dem til å føles sammenhengende, og den grafiske kvalitetsoverhalingen som kjennetegnet de to første spillene er til stede her også. Det ser bra ut, det er ingen tvil om det, og ser man på dette som en samling er det vanskelig ikke å bli imponert over kvaliteten på den generelle presentasjonen til spillet. Overhalingen av disse Ensemble-klassikerne ser ut til å ha blitt gjort med den ytterste forsiktighet.

Når det gjelder spillbarheten slo det meg hvor travel du faktisk blir, og jeg tror det forventes at du ikke kommer til dette spillet som en nybegynner. Det antas heller at du har kjempet deg gjennom de to første spillene og kommer til dette bevæpnet med kunnskap. Det skjer mye hele tiden og det tok meg en stund å komme inn i komfortsonen. Selv om det å perfeksjonere dine byggeordre fremdeles er kjernen i spillet, er det samtidig ganske essensielt å styre enhetene og økonomien din. I hoveddelen er det egne målsetninger som hjelper å fokusere spillet ditt, men hjertet av opplevelsen er å utvikle en velbalansert infrastruktur og deretter bruke ressursene dine til å drive militær utvidelse.

Mellom oppdrag og utenfor historiedelen er det en "hjemby" som du kan oppgradere over tid, og som vil forsterke deg i spillet, selv om denne strategidelen ikke er så godt forklart og implementeringen føles litt arkaisk og smått utdatert. Dog har det ikke så mye å si, for toppen av kransekaka er spillets mange scenarier og hva som skjer under hvert enkelt spill. I løpet av en typisk runde går du gjennom tidene, og å gjøre det gir deg naturlige fordeler. Ting begynner i løpet av oppdagelsestiden og ender opp i den industrielle tidsalder, og underveis må du oppgradere bygningene dine, forsterke hæren din og administrere enhetene nøye under kamp.

Sånn sett viker ikke AOE3 langt ifra manus, og det er veldig i tråd med det vi har sett i de to foregående spillene i serien. I likhet med de andre Definitive-utgavene kommer denne nyversjonen med oppdatert 4K-grafikk og et remastret lydspor. Det er også noen nye ting som er verdt å nevne, blant annet tillegget til de nevnte historiske kampene, samt noen utfordringsoppdrag som er vel verdt å ta, da de vil minne deg på de grunnleggende punktene du trenger for å mestre spillet. I tillegg har to nye fraksjoner blitt lagt til (svenskene og inkaene) som bringer det totale antallet til 16.

Jeg fiklet ikke noe med flerspillerdelen fordi jeg ikke er en masochist og å spille RTS-spill på nettet ender aldri bra for meg, men jeg likte veldig godt tiden min med enspillerdelen. Den endelige utgivelsen kommer 15. oktober, så hold deg oppdatert for et mer omfattende blikk på hvordan Age of Empires III: Definitive Edition ender opp. Mitt førsteinntrykk er imidlertid at det kommer til å bli en fin avslutning på en nøye restaurert strategiserie.