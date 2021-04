Age of Empires IV - Førsteinntrykk

Du ser på Annonser

Vi har visst en stund at Age of Empires-serien er i ferd med å få litt av en overhaling med et gigantisk nytt kapittel. De tidligere spillene i serien har, i løpet av de siste par årene, blitt restaurert gjennom en rekke Definitive Editions, men dette blir det første nye Age of Empires-spillet siden lanseringen av Age of Empires III helt tilbake i 2005. Seriens popularitet tatt i betraktning er det i seg selv sjokkerende. Vi har allerede sett det nye Age of Empires IV i aksjon, som nå er under utvikling hos Relic Entertainment.

Avsløringstraileren har allerede vist oss at vi i Age of Empires IV vender tilbake til middelalderen. Philippe Boule, som er Narrative Lead hos Relic Entertainment, forklarte i denne forbindelse at de valgte denne settingen fordi den tilbyr "et vell av sivilisasjoner" å velge mellom, og også noen som visse spillere i dag ikke kjenner til. Game Director Quinn Duffy tilføyde i den forbindelse: "Age of Empires IV er den åndelige oppfølgeren til Age of Empires II" - en setning mange sikkert blir glade for å høre.

Først og fremst er det ganske tydelig at teamet bak Age of Empires IV insisterer på at du skal lære litt om verdenshistorien mens du spiller. Jeg lærte, gjennom min tid med spillet, at det kommer til å være åtte sivilisasjoner å velge mellom i grunnspillet, og fire separate på lanseringsdagen. Hver av disse vil fokusere på en bestemt sivilisasjons storhetstid. En av dem handler eksempelvis om den normannernes erobring av England, som startet med Vilhelm Erobrerens invasjon, og det etterfølgende Hastings-slaget i 1066. Kampanjen følger ikke bare Vilhelm, men også hans barn helt frem til Mana Carta underskrives i 1215.

Adam Isgreen, som er Franchise Creative Director, har slått fast at dette tillater skaperne å bruke spillet til å fortelle en mer human historie. Han sa også at "under kampanjen vil en forteller by på kontekst om historien du skal spillle". Dessuten vil du, mellom oppdrag, se en kort serie av videoer om hvordan de stedene du spiller ser ut i dag. Jeg så noen biter av disse videoene, hvor man så en nåtidens engelsk by, hvor soldater ble animert inn. Det vil være rundt tre timer med slike videoer i løpet av spillet.

Så historien er uten tvil viktig. Det er også derfor det er mange sivilisasjoner å velge mellom. Ved preview-eventet jeg deltok i var det fire tilgjengelig: English, Mongols, Chinese og Delhi Sultanate. Sistnevnte er ikke blitt vist før overhodet, og bød på storslått øst-asiatisk arkitektur og tilsynelatende dominerende elefantenheter.

Sivilisasjonene blir asymmetriske. Det forklarte Isgreen litt mer om ved å si: "the English faction will be very much like the Britons from Age of Empires II, but with the Mongols we're pushing the boundaries of what Age of Empires has done before." Det betyr faktisk at mongolerne kan pakke sammen deres bygninger helt, og dermed flytte base til en annen del av kartet. De har også adgang til får tidlig, så der er ikke like avhengige av bær til å starte med. Hver eneste sivilisasjon prioriterer på en bestemt måte hva angår innsammlingen av de fire ressurs-typene.

Hva som fortsatt er som det pleier er blandingen mellom generiske enheter og en rekke unike enheter og teknologier. Det later dog til at de generiske enhetene har sivilisasjonsspesifikke skins denne gangen. Mongol Spearmen har deres karakteristiske rustning med lameller, mens Spearmen fra Delhi Sultanate har turbaner på, for eksempel. Den klassiske "trekanten" mellom spydmenn, kavaleri og bueskyttere, som fungerer godt mot hverandre, forblir den samme.

De tidsaldrene man skal bevege seg inn i fra tidligere spill er også fortsatt her, hvor man starter i Dark Age, og beveger seg helt til Imperial Age. De fungerer akkurat som i Age of Empires III. Hver eneste fremgang tvinger deg til å velge en bestemt spesialisering ved navn "Landmarks", men jeg vet enda ikke helt hvordan det fungerer i Age of Empires IV. Det er dog lett å forestille seg at du velger bestemte økonomiske fordeler, eller militære av natur som kan gi deg fordeler over motstanderne.

Et nytt gameplay-element som spesifikt ble vist frem var Ambush. Dessverre, utover å nevne at denne nye mekanikken eksisterer i spillet, så sa ikke Relic spesielt mye om den. Sieges har også fåt en overhaling. I Age of Empires IV kan man skyte ildpiler fra murer og porter. Enheter kan også bestige murene, så da er det lurt å plassere bueskyttere på disse så de kan bekjempe klatreglade fiender.

Enda et nytt element er såkalte "Limited Special Abilities", som er helteevner som unike enheter kan bruke en gang innimellom. Ifølge Duffy kan Mongol Khan-enheten eksempelvis avfyre en pil med fyrverkeri, som booster enhetene rundt ham. De er dog ikke "Terminator"-enheter, men gir en liten fordel i kamp.

Ser man nærmere på enhetene er det tydelig at selve stilen er mer tegneserieinspirert enn i tidligere spill. Art Director Zach Schläppi forklarte at denne mindre realistiske stilarten var en ganske lett beslutning å ta: "The game needs to be easy to see and comprehend for the player. It's a balance between history, gameplay and the franchise DNA." Jeg håper personlig at de ikke presser spillet i en tegneserieretning altfor mye. Spillet kjører dog upåklagelig.

Det er ganske tydelig at det er mye innhold pakket inn i Age of Empires IV, og at Relic Virkelig har tenkt til å lære oss masse om middelalderen gjennom spillet sitt også. Jeg har ingen bekymringer per nå, annet enn at den tegneserieaktige stilen til en viss grad kan påvirke realismen i spillet. Jeg gleder meg stort til å se sluttresultatet.