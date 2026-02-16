AI brukes på Project Windless, men ikke for å "skape innhold eller fortelle"

HQ

Med tanke på at Krafton har vært ganske høylytt om å bruke kunstig intelligens i å lage videospill, og gikk så langt som å doble ned på teknologien sent i fjor, lurer du kanskje på hvordan dette påvirker den nylig avslørte Project Windless.

Actionspillet med en muskuløs hanehelt ble avslørt på State of Play nylig, og hvis du også har lurt på om AI ble brukt i utviklingen, har folkene hos Eurogamer svaret.

Snakker direkte med Krafton, forklarer en uttalelse: "Project Windless bruker tradisjonelle spill AI-systemer for å drive NPC-oppførsel og gi verden og dens karakterer liv utover kamp. Disse systemene styrer hvordan figurene reagerer, beveger seg og oppfører seg i omgivelsene. Vi bruker ikke generativ AI til å skape innhold eller narrative elementer."

Det forklares også at "Montreal-teamet tar en tradisjonell, håndverksdrevet tilnærming til enkeltspillerutvikling. Teamet bruker primært AI internt i utforskende faser for å støtte iterasjon og effektivitet i stedet for som en sentral, spillervendt funksjon i spillet."

For å gjøre en lang historie kort: Forvent bruk av kunstig intelligens i spillet, men på samme måte som vi har sett teknologien brukt i videospill i lang tid. Er du spent på Project Windless?