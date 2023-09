Alan Wake 2s lyd og musikk ser ut til å ta spillet til nye høyder

HQ

For tre uker siden ga Remedy oss en nærmere titt på hva vi kan forvente av tittelkarakteren i Alan Wake 2, men de finske utviklerne er ikke bare kjent som fantastiske historiefortellere på grunn av menneskene vi møter i spillene deres. Alt henger sammen, noe som betyr at hver eneste detalj må leve opp til deres og våre høye forventninger. Det gjelder også lyden.

Videoen nedenfor handler om lyden og musikken i Alan Wake 2. Her får vi høre hvordan timing av lyder kan utgjøre hele forskjellen, noen av de interessante instrumentvalgene, se hvordan Poets of the Fall får enda mer plass i rampelyset denne gangen og hvordan alt dette vil løfte både gameplayet og historiefortellingen til et nytt nivå når Alan Wake 2 lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series 27. oktober.