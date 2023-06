Alan Wake 2-video avslører mer om den andre spillbare karakteren og utforskning

HQ

Remedy delte noen få detaljer etter å ha gitt oss Alan Wake 2s første gameplaytrailer i forrige uke, deriblant å bekrefte at vi faktisk vil spille som både Alan Wake og den nye Saga Anderson. Men hvem er denne FBI-agenten?

Det får du i hvert fall en bedre idé om etter å ha sett videoen nedenfor, for Remedy har sluppet en utviklerdagbok som gir oss litt mer informasjon om agent Anderson. Den avslører også at vi vil kunne utforske mer av Bright Falls, og at tallet to og dualitet er viktige deler av opplevelsen som venter oss 17. oktober.