Alexander, Elden Ring sin krukkemann, blir et krus

Det er mulig at markedsføring og merchandising i videospill alltid prøver å gå et skritt lenger for å fremheve produktet sitt. Decostructeams kampanje for The Cosmic Wheel Sisterhood, der de promoterte spillet med en gigantisk, ganske ... kosmisk dildo, ringer fortsatt i hodet vårt.

Dette er selvfølgelig et enkeltstående tilfelle, og det er vanlig at videospill ledsages av andre mer klassiske objekter, som figurer, kunstbøker eller postkort. Men med Elden Ring: Shadow of the Erdtree, mange selskaper ønsker å si farvel til den store åpne verdenen med et minneobjekt, og fokuset på deres oppmerksomhet er alltid det samme, krukkemannen Alexander. Vi har allerede sett ham i sin plysjform, og nå ser vi ham omgjort til et krus for kaffe eller te (og det røde seglet fungerer som et lokk, det er flott), og også som en sparegris for å hjelpe oss med å spare penger. Begge produktene er en del av en eksklusiv Movic-serie for den japanske butikkjeden Animate, selv om de tar imot bestillinger på nettet.

Bestillingen åpnet i går her og varer kun frem til 17. juli, så ikke tenk for mye på det hvis du vil ha med deg Elden Ring -vennen din til frokost.

Takk, Famitsu.