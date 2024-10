Alien: Isolation er ti år gammelt, og er fortsatt like skremmende som det var i 2014

HQ

Videospillfilmatiseringer er vanligvis ikke gode, men en gang i blant klarer et lisensiert spill det umulige: å tre ut av skyggen av filmen eller serien det er basert på, og bli en klassiker på egen hånd.

Det var tilfellet med Alien: Isolation, et overlevelsesskrekkscenario som ble utgitt 7. oktober 2014, for ti år siden, utviklet av Creative Assembly og utgitt av Sega, basert på 20th Century Fox Alien-serien og direkte knyttet til Ridley Scotts film fra 1979.

I hovedrollen i spillet finner vi Amanda Ripley, datteren til Sigourney Weavers karakter, som bare nevnes kort i filmene. Kezia Burrows, motion capture-skuespillerinnen som spiller Amanda, mimrer tilbake til tiden i spillet: "Å spille Amanda og hele prosessen med å skape dette episke spillet var rett og slett en av de mest givende opplevelsene i min profesjonelle karriere".

Spillere la merke til Alien: Isolation igjen i fjor sommer på grunn av den nyeste filmen

Alien: Isolation er et eksepsjonelt spill på mange måter. For eksempel var det det første (og eneste) action-eventyrspillet i førstepersonsformat laget av Creative Assembly, et studio som nesten utelukkende har viet seg til strategispill som Total War.

Det ble laget i en tid da survival horror-sjangeren slet, og alle "horror"-spill skulle være fylt med action og kuler, en stein Aliens: Colonial Marines allerede snublet over to år tidligere.

I Alien: Isolation er det bare én xenomorf, men vi kan ikke drepe den. Hvis den finner oss, vil den definitivt drepe oss, og det kan skje hvor som helst på skipet, noe som får oss til å føle oss fullstendig sårbare. Ingen andre spill eller filmer har fanget følelsen av usikkerhet fra originalfilmen på samme måte som dette spillet.

Alien: Isolation Spillet har blitt portet til moderne konsoller, inkludert Nintendo Switch og til og med Android og iOS, noe som har hjulpet det med å overvinne det moderate salgstallet og gjort det relevant i dag. På grunn av fjorårets sommerutgivelse av Alien: Romulus, vendte mange spillere tilbake til spillet.