Alle de 12 kvalifiserte lagene er bekreftet til Valorant EMEA Clash 2026
Turneringen starter 19. februar og vil pågå i rundt en uke.
I går rapporterte vi om lagene og organisasjonene som har kvalifisert seg til det første internasjonale mesterskapet i Valorant Champions Tour-sesongen 2026. Arrangementet er planlagt i Santiago i Chile, og 12 av de beste lagene fra hele verden vil delta, med EMEA-representanter som BBL Esports, Gentle Mates og Team Liquid. Disse tre kvalifiserte seg ved å bli henholdsvis nummer én, to og tre i EMEA Kickoff-arrangementet, mens mange av de andre i dette arrangementet i stedet fikk plass i den regionale EMEA Clash-turneringen.
Av de 12 EMEA Kickoff-troppene vil seks av de andre lagene delta på dette regionale arrangementet, med ytterligere seks plasser Challengers-lag fra hele kontinentet. Når det gjelder hvilke lag som stanset billetter og hvor de kom fra, kan du se denne informasjonen nedenfor.
2026 EMEA Clash-lag:
- Team Vitality - VCT EMEA Kickoff
- GiantX - VCT EMEA Kickoff
- Natus Vincere - VCT EMEA Kickoff
- Karmine Corp - VCT EMEA Kickoff
- ULF Esports - VCT EMEA Kickoff
- FUT Esports - VCT EMEA Kickoff
- Enterprise Esports - VCL North/East Kickoff
- UCAM Esports - VCL Spain Rising Stage 1
- Joblife - VCL France Revolution Stage 1
- FOKUS - VCL DACH Evolution Stage 1
- Besiktas Esports - VCL Turkiye Birlik Kickoff
- Stallions Esports - VCL MENA Resilience Kickoff
EMEA Clash begynner 19. februar og løper til 25. februar, med € 25,000 XNUMX på linjen.