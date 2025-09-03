Alle lag som fortsatt er i posisjon til å kvalifisere seg til EuroBasket 2025 i løpet av siste kampdag
Dette er lagene som er kvalifisert, eliminert og i kamp når gruppespillet når den siste kampdagen.
EuroBasket 2025 går inn i siste dag av gruppespillet, og mye gjenstår å avgjøre, i hvert fall i gruppe A, B og C. Overraskende resultater fra de fire første kampdagene betyr at det fortsatt er åtte nasjoner i posisjon til å kvalifisere seg i siste øyeblikk, og bare fire plasser igjen.
EuroBasket-ottendedelsfinalene finner sted lørdag 6. september (åttendedelsfinalene). Hvem kommer til å være der? Dette er lagene som er kvalifisert per onsdag 3. september om morgenen:
- Gruppe A: Latvia, Serbia, Tyrkia
- Gruppe B: Finland, Tyskland, Litauen
- Gruppe C: Hellas, Italia
- Gruppe D: Polen, Frankrike, Israel, Slovenia
Gruppe D er avgjort: Belgia og Island er slått ut. I gruppe A var Tsjekkia det første laget som ble eliminert. Estland og Portugal møtes kl. 13.45 norsk tid, så vinneren av kampen kvalifiserer seg.
I gruppe B ser det ikke så bra ut for Storbritannia, de vil trenge et mirakel (vinne med 33 poeng eller mer, og bare hvis Litauen slår Sverige). Sverige vil også trenge et mirakel: de vil trenge at Storbritannia vinner også. Hvis Montenegro vinner over Storbritannia, kl. 12:30 CET, vil de kvalifisere seg.
Gruppe C er den mest åpne, med Bosnia-Hercegovina, Georgia og Spania som kjemper om kvalifisering. To av dem vil gå videre, og den andre vil også bli eliminert, som vertsnasjonen Kypros. Spania vil kvalifisere seg dersom de slår Hellas på torsdag (noe som virker usannsynlig med tanke på deres historikk), eller dersom Georgia slår Bosnia.
EuroBasket kampdag 5:
Onsdag 3. september
- Montenegro mot Storbritannia: 12:30 CET
- Estland mot Portugal: 13:45 CET
- Litauen mot Sverige: 15:30 CET
- Tsjekkia mot Latvia: 17:00 CET
- Finland mot Tyskland: 19:30 CET
- Tyrkia mot Serbia: 20:15 CET
Torsdag 4. september
- Bosnia-Hercegovina mot Georgia 14:00 CET
- Frankrike mot Island: 14:00 CET
- Israel mot Slovenia: 17:00 CET
- Italia mot Kypros 17:15 CET
- Spania mot Hellas: 20:30 CET
- Polen mot Belgia: 20:30