Alone in the Dark nådde ikke Embracers forventninger

HQ

Pieces Interactives Alone in the Dark fikk blandet mottakelse ved lansering, og selv ikke stjernene David Harbour og Jodie Comer kunne bidra til at spillet innfridde Embracer Groups forventninger.

I selskapets helårsrapport ser vi at Embracer fant at både Alone in the Dark og Outcast: A New Beginning å ha en "mykere ytelse enn forventet." Det var ikke mange ytterligere detaljer, men som vi vet har studioet bak spillet allerede stått overfor permitteringer.

Med tanke på at det ikke ble gitt noen ytterligere detaljer om hva forventningene faktisk var, er det vanskelig å vite hvor høyt Embracer la lista. For alle som håper på Alone in the Dark 2 når som helst snart, beklager vi å si at det ikke ser sannsynlig ut etter dette.