Alone in the Dark-utvikleren rammes av oppsigelser

Nok en utvikler ser ut til å stå overfor problemer med å si opp ansatte. Alone in the Dark-skaperen Pieces Interactive skillre lag med noen av sine ansatte, selv om det fulle omfanget av oppsigelsene fortsatt er uklart.

Permitteringene er rapportert av QA-analytiker Helena Hansen på X, der hun spesifikt sier: "IM GETTING LAID OFF. Jeg skal lage et bedre innlegg med lenker og alt det der når følelsene har lagt seg, men ugh. Hjertet mitt knuses for meg selv og kollegene mine akkurat nå".

Verken Pieces Interactive eller THQ Nordic har foreløpig kommentert oppsigelsene, noe som betyr at det er vanskelig å vite hvor mange utviklere som er berørt. Alt dette skjer kort tid etter at Alone in the Dark debuterte, et spill som slet med å imponere oss, som vi skriver i anmeldelsen vår som du finner her eller se nedenfor.