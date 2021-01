Alt du må vite om lanseringen av Hitman 3

Du ser på Annonser

K3nty90 og Drakenbourgh var ikke de eneste som fortsatt hadde spørsmål om Hitman 3 etter å ha lest Ben sin preview i forrige uke, for IO Interactive har ikke vært så tydelige på enkelte ting som de nok burde angående lanseringen og litt annet. Heldigvis gjør de litt opp for det i dag.

Danskene har offentliggjort en oversikt over nærmest alt man bør vite om lanseringen av Hitman 3 den 20. januar. Blant annet får vi vite at spillet nærmere bestemt lanseres klokken 14 på tirsdag, men at det skal bli mulig å forhåndsinstallere det på PlayStation og Xbox før den tid så snart sertifiseringen er gjort. Da vil du kunne laste ned de mellom 60-70 GBene spillet vil ta. PC-utgaven må derimot vente til lanseringstidspunktet.

De av dere som har spilt Hitman 2 og eventuelt Hitman Legacy Pack vil deretter kunne overføre fremgangen (utenom lagringspunkter fra oppdrag) deres fra disse spillene over til Hitman 3 så lenge det er på samme familie av konsoller.

Hva banene fra forgjengerne angår må man laste ned såkalte Access Pass for hver av disse. Her venter det en spesielt god nyhet om du bare eier den vanlige utgaven av Hitman på konsoll siden du uansett vil få med GOTY Edition-innholdet, noe som betyr ekstra baner og mer.

På PC-siden er det litt mer skuffende nyheter. På grunn av skiftet over til Epic Games Store blir det nemlig litt mer komplisert. Den gode nyheten er at alle de som kjøper Hitman 3 før den 30. januar vil få Hitman 1 GOTY Access Pass med på kjøpet. Dette gjelder også de som grep muligheten da spillet var gratis. De skuffende nyhetene kommer i stedet når det gjelder Hitman 2.

For siden Hitman 2 ikke finnes på Epic Games Store må de av dere som eier Steam-utgaven faktisk betale for å få tilgang til disse banene. Danskene vet selvsagt at dette er ekstremt frustrerende, så både Hitman 2 Standard Access Pass og Hitman 2 Gold Access Pass vil være på 80% avslag de første 14 dagene etter lansering. Siden prisene for disse ikke er offentliggjort enda vet jeg ikke hva det betyr, men forhåpentligvis blir det ikke altfor kostbart.

Har du flere spørsmål er det bare å klikke deg inn her siden artikkelen deres svarer på de aller fleste spørsmål.