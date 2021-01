Hitman 3 - En sniktitt

Du ser på Annonser

Det er nesten sykt å tenke på at vi har vært så heldige å få tre Hitman-spill i løpet av cirka fem år. Fra da World of Assassination-trilogien ble satt i gang i mars 2016 hele veien til dens spennende konklusjon som kommer om få uker, nærmere bestemt den 20. januar. Man kan trygt si at IO Interactive har skjemt oss bort. Med Hitman 3 rett rundt hjørnet fikk vi nylig muligheten til å sjekke ut spillet tidlig for å se hva det siste kapitlet har å by på.

Hitman 3 følger hendelsene i Hitman 2, og om du ikke enda har spilt toeren må vi advare om spoilere i denne teksten. I motsetning til de forrige spillene hvor Agent 47 er, vel... en leiemorder som eliminerer slemminger over hele kloden, er ting litt annerledes i Hitman 3. Her fokuserer han nemlig på folkene bak kulissene i ICA-byrået han jobber for.

Fra hva jeg har spilt tar Hitman 3 det ikoniske gameplayet som har blitt levert over de siste årene og perfeksjonerer det, og tilbyr den mest velpolerte Hitman-opplevelsen hittil. Du kan fortsatt være veldig direkte med hvordan du går frem. Du kan valse opp til en kontrakt og eliminere dem der og da, eller du kan være kreativ og utnytte omgivelsene for mindre åpenbare løsninger. Dette er nøyaktig hva Hitman 3 setter mest fokus på, da jeg ofte ble veldig investert i de alternative historielinjene som befinner seg i hver lokasjon, og ble nysgjerrig på hvordan de kunne påvirke målet.

I denne sniktitten gikk reisen til to steder; den glitrende, gyldne, skyskraperen som ruber over Dubai og som fungerer som det første oppdragsstedet, samt et prestisjetungt herskapshus som ligger i Dartmoor-åsene i England. Begge hadde veldig forskjellige fremtoninger og oppdragsmål, og ærlig talt kunne de ikke vært mer unike, hvilket gjorde mine fremgangsmåter til hvert av målene utrolig unike.

Jeg vil unngå å gå inn i detalj hva angår målenes identiteter for å ikke spolere, men la meg bare si at jeg tok meg av Dartmoor-målet mitt på en mye mer raffinert måte enn Dubai, hovedsakelig fordi jeg syntes det var lettere å snike seg rundt i Dartmoor-herskapshuset takket være en praktisk forkledning og korridorer skjult bak mange av de antikke veggene.

Det som er så fint med Hitman 3 er at det ikke bare gir deg alle de nødvendige ferdighetene og mulighetene til å være kreativ fra starten av i sine dype og ekspansive sandkasser, men at det også oppfordrer til det, da sjekklisten over diverse alternative objektiver, som dukker opp på slutten av hvert nivå, er tilbake atter en gang. Det, i tillegg til å levle opp for å låse opp nye måter å smugle ting inn i hvert område, gir deg et hav av grunner til å gjenspille hvert eneste oppdrag for å prøve ut nye metoder. Og det er ofte mye mer underholdende i andre og til og med tredje omgang. Dette forsterkes av de permanente snarveiene som kan låses opp og gir deg nye måter å bevege deg gjennom et nivå på.

På toppen av dette har Agent 47 en genial ny dings i settet sitt som lar ham dokumentere sensitiv informasjon og til og med omgå visse låser. Nå kan du la tankene løpe løpsk om hva dette kan være, men la oss bare gjøre det enkelt - det er et kamera. Jepp, ganske grunnleggende, ikke sant? Men denne praktiske lille dingsen lar Agent 47 utforske hvert område på måter som aldri før.

Spillet ser utrolig ut, og lever opp til den høye standarden vi alle forventer av en IO Interactive-tittel. Det er vanskelig å ikke være begeistret for det som trolig er januar 2021s største utgivelse. Det beste er at Hitman 3 er et fullstendig spill ved lanseringen, hvilket betyr at du ikke lenger trenger å vente på at episodene skal slippes for å utforske historien videre. I tillegg kan du overføre alle dine Hitman og Hitman 2-filer til dette spillet for en mega Hitman-opplevelse, alt pent pakket og lett tilgjengelig når du starter opp spillet. Hitman 3 vil også gjøre World of Assassination-trilogien mer tilgjengelig enn noen gang før, da det lanseres både på gamle og nye generasjoner, PC og til og med Nintendo Switch (om enn en skybasert versjon).

Du er kanskje, akkurat som meg, litt utålmodig med måten du spiller spill på. Men, hvis du gir det en sjanse og virkelig steller deg i Agent 47s fotspor, og spiller Hitman på måten det skal spilles (altså kreativt), vil Hitman 3 uten tvil gi deg en spillopplevelse du ikke kommer til å glemme. Selv om jeg kun har opplevd et par av de tilgjengelige områdene i spillet, følte jeg meg trollbundet av opplevelsen. Hitman 3 ser ut til å bringe en verden som er mer levende, mer variert og mer engasjerende enn noensinne.