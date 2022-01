Alt om Apex Legends: Defiance samlet i én trailer

HQ

Siden Apex Legends straks har eksistert i tre år har det blitt lett å forutse hvordan Respawn lader opp til en ny sesong. Først starter det vanligvis med en ertende animert kortfilm. Deretter er det tid for en trailer fra selve spillet med et mer filmatisk preg før en gameplaytrailer går mer detaljert til verks noen dager senere. I kveld er det tid for sistnevnte.

For etter kortfilmen for en uke siden og avsløringstraileren på torsdag er det tid for å se akkurat hva sesongen kalt Defiance bringer til Apex Legends med gameplaytraileren du kan se under.

Traileren starter med å vise oss den tidsbegrensede modusen Control som fungerer ganske likt som tilsvarende i andre spill. To lag med ni spillere hver kjemper om å ha kontroll over tre bestemte områder på et kart så lenge som mulig.

Deretter rettes fokuset mot den nye legenden: Mad Maggie. De sparer selvsagt de største godbitene om henne til en annen trailer senere denne uken, men det virker som om ryktene rundt en eksplosiv kule og mer stemmer.

Når det gjelder endringene av Olympus snakker vi sannelig ikke småtteri. En rekke velkjente bygninger og strukturer har blitt teleport til nye steder, så det skal bli kult å se hvordan dette forandrer taktikkene til folk.

Til slutt får vi se noe av det som venter i Defiance sitt nye Battle Pass før det gjentas hvilke belønninger man får for å logge seg på hver uke i februar.