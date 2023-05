Alt om Diablo IVs battle pass

HQ

En av de første tingene Blizzard måtte snakke om etter å ha avduket Diablo IV var mikrotransaksjoner, battle pass og slikt. Dessverre var spillet fortsatt flere år unna da, så studioet kunne ikke gå i detalj. Vi er nå bare litt mer enn tre uker unna lanseringen, og det betyr at det er tid for mer detaljert informasjon.

Dette i form av både en livestream og en blogg der utviklerne snakker om planene sine etter lanseringen av Diablo IV. Spillet vil åpenbart ha sesonger, og alle vil legge til nye oppdrag, spillfunksjoner, legendariske gjenstander, battle pass og justere klasser. Det betyr også at du må fullføre kampanjen for å delta i hver sesong, og det er derfor Sesong 1 begynner i midten eller slutten av juli.

De nye oppdragene vil være adskilt fra hovedfortellingen fordi bare betalte utvidelser vil fortsette historien. Utvidelser er ikke det eneste du må betale for heller.

Blizzard gjentar at hver sesongs battle pass inneholder 27 gratis og 63 premium nivåer. De gratis belønner deg med kosmetikk og det som kalles Smoldering Ashes. Dette er en ressurs som brukes til å kjøpe Season Blessings - enkelt sagt boostere for XP, gull eller Obols. Du kan ha flere av disse aktive samtidig, og de varer til sesongen avsluttes. Fikk dette "pay-to-win-alarmen" din til å gå? Det er ikke så ille som det kan høres ut siden du må oppfylle visse krav for å kreve Smoldering Ashes som trengs for boostere.

Så er det premiumnivåene. Å få tilgang til disse vil koste deg det som tilsvarer rundt $ 9.99, og lar deg låse opp kosmetikk som er unik for hver sesong og platina-valutaen som kan brukes i butikken for å skaffe deg enda kulere kosmetikk eller kjøpe fremtidige battle pass. Det stopper imidlertid ikke der, for Blizzard skal ikke følge trenden med gi oss muligheten til å fullføre battle pass på ubestemt tid. Spillere som ikke har tid til å jobbe seg gjennom nivåene ved å bruke timer på å spille kan kjøpe det som passende nok kalles Accelerated Battle Pass for det som tilsvarer $ 24.99. Dette gir deg mulighet til å hoppe over 20 battle pass-ledd og en Wings of the Creator-emote. Ingen av premium-passene vil, som nevnt for flere måneder siden, gi deg ekstra Smoldering Ashes - bare kosmetikk og platina-valutaen. For å gi deg en kort og enkel oversikt:

Battle Pass (gratis)





27 nivåer



Kosmetikk og Smoldering Ashes



Premium Pass ($ 9,99)





63 ekstra nivåer uten Smoldering Ashes



2 kosmetiske rustningssett for hver klasse



En sesongmessig mount og rustning til den



Accelerated Battle Pass ($ 24,99)





Alt i de tidligere detaljerte versjonene



Hoppe over 20 ledd



Wings of the Creator-emote



Ingenting av dette vil være en del av helgens siste åpne beta, så de kule spillerne du møter der har definitivt ikke betalt noe for det.

Hvordan høres dette ut?