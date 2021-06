Alt om Kazuya i Super Smash Bros. Ultimate

For to uker siden kunne Nintendo altså bekrefte at det er Kazuya fra Tekken som er den neste karakteren som kommer til Super Smash Bros. Ultimate. Den gang fikk vi bare en artig CG-trailer og noen raske glimt av hva den vulkanglade karen kan gjøre, for flere detaljer ville først offentliggjøres i dag. Det japanske selskapet holdt selvsagt ord.

Nedenfor kan du se Masahiro Sakurai spille som Kazuya mens han viser frem hva Tekken-karakteren kan gjøre og forteller at resten av oss kan velge han fra og med onsdag. Samtidig bekrefter Sakurai-san at den neste figuren blir den aller siste i Super Smash Bros. Ultimate, så det virker som om de mener alvor om at Fighter Pass Vol. 2 blir det siste.

Når vi snakker om karakterer er det også greit å nevne at Lloyd fra Tales of Symphonia, Dragonborn fra The Elder Scrolls V: Skyrim, Shantae fra Shantae-spillene og Dante fra Devil May Cry blir tilgjengelige som Mii-kostymer den 30. juni også. Du kan se dem i trailer nummer to under.